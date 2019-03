Sechster Anstieg der Löhne in Folge

Sechster Anstieg der Löhne in Folge Lohnzuwachs von 1,5 Prozent für hessische Arbeitnehmer

Hessische Arbeitnehmer haben 2018 ein Lohnplus von 1,5 Prozent nach Abzug der Inflation erhalten.

Das ist der sechste Anstieg der Löhne in Folge, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. 2017 hatte der reale Lohnzuwachs im Schnitt ebenfalls 1,5 Prozent betragen, 2016 gab es nach Abzug der Inflation ein Plus von 1,9 Prozent.