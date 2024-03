Nichts los in Fulda: leerer Bahnsteig am Donnerstagmorgen

Nichts los in Fulda: leerer Bahnsteig am Donnerstagmorgen Bild © osthessen-news.de

Weite Teile des Fern- und Regionalverkehrs stehen bis Freitagmittag still. Auch danach dürfte es noch nicht ganz rund laufen. In Hessen gibt es Ausfälle im S-Bahn- und Regionalverkehr.

Videobeitrag Video Lokführer-Streik in Hessen angelaufen Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Auch an Tag zwei des Lokführer-Streiks müssen sich Pendler und Reisende in Hessen weiter auf deutliche Einschränkungen im Zugverkehr einstellen. Der Ausstand hatte in der Nacht zum Donnerstag begonnen und soll noch bis diesen Freitagmittag (13 Uhr) dauern.

Danach will die Deutsche Bahn ihre Angebote bis zum Tagesende schrittweise wieder ausweiten. Sie hatte von einem "Grundangebot" für die Kunden während des Streik-Zeitraums gesprochen.

Fünfter Streik seit November

Die Lokführer legen im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn weite Teile des Schienenverkehrs lahm. Der 35-Stunden-Streik begann am Donnerstagmorgen um 2 Uhr.

U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse sind vom Streik nicht betroffen, jedoch die zum Bahn-Konzern gehörigen S-Bahnen. Den Streik-Auftakt machte der Güterverkehr am Mittwochabend, am Donnerstag kam der Personenverkehr hinzu. Auf das Flugzeug können Fahrgäste für Inlandsreisen wegen eines Doppel-Streiks in Frankfurt nicht ausweichen. Es ist der fünfte Ausstand in dem seit November laufenden Tarifstreit.

S-Bahn- und Regionalzug-Ausfälle im RMV

Im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) waren am Donnerstag S-Bahnen und Regionalzüge betroffen. Für das sogenannte Taunusnetz (RB11, RB12, RB15 und RB16) war teilweise der Einsatz von Ersatzbussen geplant, so dass nicht alle Fahrten ausfallen sollten.

Zur Kahlgrundbahn (RB56) veröffentlichte der RMV Fahrtprognosen für beide Streiktage. Ebenfalls einzusehen auf der Internetseite ist der Streikfahrplan auf den Kurhessenbahn-Linien RB94 und RB97.

Nach Angaben der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft Traffiq und der Stadtwerke Verkehrsgesellschaft VGF gibt es mit U-Bahnen, Straßenbahnen und Buslinien für Frankfurt eine Reihe von Alternativen. Fahrten der Unternehmen Cantus, Hessische Landesbahn, Vias und Vlexx sind ebenfalls nicht vom Streik betroffen.

Neun Regionalzuglinien im NVV betroffen

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) listet auf seiner Homepage neun betroffene Regionalzuglinien auf. Dazu gehören die Linien von Bebra nach Frankfurt, von Kassel nach Frankfurt und von Kassel nach Bad Wildungen.

Alle anderen Regionalzug- und RegioTramlinien würden voraussichtlich regulär fahren, teilte eine NVV-Sprecherin mit. Sollten aber auch Stellwerke bestreikt werden, könne es zu weiteren Zugausfällen kommen.

Knackpunkt im Tarifstreit: Absenkung der Wochenarbeitszeit

Knackpunkt des seit Monaten schwelenden Tarifstreits ist die Forderung der GDL nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen.

GDL-Chef Claus Weselsky hatte bei der Streikankündigung am Montag gesagt: "Damit jeder in der Republik merkt, worum es uns geht: nämlich um die 35-Stunden-Woche." Diese Zahl werde man dem Management der Bahn auch in Zukunft ins Gedächtnis rufen, "notfalls immer und immer wieder", teilte die GDL mit.

Lokführer kündigen "Wellenstreiks" an

Weselsky sprach davon, dass der aktuelle Streik nur der Anfang sein werde, bis die Bahn einlenke. Weitere Streiks sollen demnach folgen, sie würden aber "nicht mehr einzeln angekündigt", sagte der GDL-Chef, man werde nicht mehr 48 Stunden im Voraus darüber informieren: "Wir beginnen sogenannte Wellenstreiks."

Die Deutsche Bahn warf der GDL vor, mit ihrem Verhalten im Tarifkonflikt und der jüngsten Streikankündigung das deutsche Eisenbahnsystem zu gefährden. "Diese sogenannten Wellenstreiks sind eine blanke Zumutung für unsere Fahrgäste", erklärte DB-Personalvorstand Martin Seiler.

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars