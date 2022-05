Der Lufthansa-Konzern will rund 280 Piloten und Pilotinnen und Piloten der eingestellten Tochter Germanwings in eine Zwischengesellschaft schicken.

Aus formalen Gründen wurden in dieser Woche betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen, bestätigte am Donnerstag eine Unternehmenssprecherin in Frankfurt. Gleichzeitig hätten die Beschäftigten aber ein Angebot erhalten, zu vergleichbaren Bedingungen in die neue Cockpitpersonal GmbH einzutreten. Die Vereinigung Cockpit bezeichnete die "technischen Kündigungen" als "unnötig".