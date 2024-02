Von Samstag bis Montag müssen sich Reisende am Frankfurter Flughafen auf Ausfälle einstellen. Weil die Tarifverhandlungen mit Discover Airlines gescheitert seien, ruft die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit die Piloten auf, in den Ausstand zu gehen.

Zum zweiten Mal in diesem Monat hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) einen Streik bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines angekündigt. Am Samstag um 0.01 Uhr sollen die Pilotinnen und Piloten ihre Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaft am Donnerstag mitteilte. Der dreitägige Ausstand soll am Montagabend um 23.59 Uhr enden.

Reisende sollten sich frühzeitig über mögliche Flugausfälle und Verzögerungen informieren. Wie viele Flüge in Frankfurt betroffen sein werden, war zunächst unklar.

Höhere Gehälter an Gewerkschaft vorbei ausgehandelt

Grund für den Streik seien die gescheiterten Tarifverhandlungen. Nach insgesamt drei Streiks hatte die Airline zuletzt zwar höhere Pilotengehälter vereinbart, allerdings nicht mit der VC per Tarifvertrag, sondern mit dem Betriebsrat über eine sogenannte Betriebsvereinbarung.

Die neuen Gehälter entsprechen zwar exakt den Forderungen der VC, wie beide Seiten bestätigten. Doch die Gewerkschaft zeigte sich "erschüttert" über das Vorgehen der Airline. Eine Betriebsvereinbarung erreiche nicht die Rechtsqualität und Sicherheit eines Tarifvertrags mit der Gewerkschaft.

Einen Tarifvertrag abzuschließen, bleibe das Ziel, hatte Discover Airlines nach der Einigung mit dem Betriebsrat versichert.

Die Gewerkschaft streitet für einen Erst-Tarifvertrag für die 420 Piloten bei der vor zweieinhalb Jahren gegründeten Gesellschaft. Die Lufthansa-Tochter Discover Airlines, nach der Gründung 2021 zunächst als Eurowings Discover unterwegs, steuert vom Flughafen Frankfurt aus hauptsächlich touristische Ziele auf der Langstrecke an, aber auch auf der Kurz- und Mittelstrecke.