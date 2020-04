Die Lufthansa kann sich nach eigenen Angaben nicht mehr aus eigener Kraft aus der Corona-Krise retten.

Für das erste Quartal meldete der Dax-Konzern am Donnerstag einen operativen Verlust von 1,2 Mrd Euro. Für das zweite Quartal werde ein noch deutlich höheres Minus erwartet, teilte das Unternehmen mit. Es sei momentan nicht absehbar, wann der Flugbetrieb wieder ausgeweitet werden könne. Die Liquiditä werde in den nächsten Wochen deutlich zurückgehen. Mit den Regierungen Deutschlands, Österreichs, Belgiens und der Schweiz seiman in "intensiven Verhandlungen". Dabei gehe es um Bürgschaften und Kredite, aber auch um direkte Staatsbeteiligungen.