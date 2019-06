Wegen Vogelschlags ist eine Lufthansa-Maschine am Donnerstagnachmittag unmittelbar nach ihrem Start umgekehrt.

Der Airbus A319 mit 108 Passagieren an Bord sei zwölf Minuten nach dem Start wieder sicher in Frankfurt gelandet, teilte die Lufthansa mit. Der Pilot hatte per Funksignal eine Luftnotlage erklärt. Die Passagiere mit dem Ziel Mailand wurden umgebucht.