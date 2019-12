Neue Streiks, oder nicht? Am Montag soll es Klarheit geben.

Neue Streiks, oder nicht? Am Montag soll es Klarheit geben. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Die Kabinengewerkschaft Ufo bereitet Streiks in den nächsten Tagen bei der Lufthansa vor. Am Freitag wollen die Flugbegleiter Details mitteilen.

Dass die Flugbegleiter bei Europas größter Fluggesellschaft noch in diesem Jahr ihre Arbeit niederlegen wollen, geht aus einer Information an die Mitglieder der Kabinengewerkschaft Ufo vom Donnerstag hervor, die der Nachrichtenagentur dpa vorlag. Dass es zu neuen Streiks kommen wird, zeichnete sich bereits vor Weihnachten ab. Ufo hatte die beabsichtigte Lösung des seit Monaten schwelenden Tarifkonflikts in einer Schlichtung ohne Angabe von Gründen für gescheitert erklärt.

Die genauen Zeiten, wann der Streik stattfinden solle, wolle man am Freitagabend mitteilen, sagte ein Ufo-Sprecher am Donnerstag.

Mehr in Kürze...