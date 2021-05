Angesichts einer steigenden Ticket-Nachfrage hat die Lufthansa Lockerungen im Flugverkehr mit den USA gefordert.

Man benötige jetzt eine Perspektive, wie Reisen zwischen Europa und den USA wieder in größerem Umfang möglich werden könnten, sagte LH-Vorstandsmitglied Hohmeister am Dienstag. Die Buchungszahlen für USA-Flüge im Sommer seien in den vergangenen zwei Wochen um bis zu 300 Prozent gestiegen.