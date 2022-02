Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges fliegt die Lufthansa zunächst nicht mehr nach oder über Russland.

Aufgrund "der aktuellen und sich ab- zeichnenden regulatorischen Situation Situation" gelte dies für sieben Tage, teilte der Konzern am Samstagabend mit. Flüge nach Russland werden demnach aus- gesetzt. "Flüge, die sich im russischen Luftraum befinden, werden diesen in Kürze wieder verlassen." Die Bundesregierung teilte zudem am Abend mit, sie bereite eine Sperrung des deutschen Luftraums für russische Maschinen vor.