Neuerliche Pilotenstreiks sind bis zum Jahresende 2026 vom Tisch.

Die Stammpiloten der Gesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cargo nahmen den ausverhandelten Tarifvertrag in Frankfurt an, wie die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Donnerstag mitteilte. Die rund 5.200 Piloten sollen in mehreren Stufen mindestens 18 Prozent mehr Geld erhalten.