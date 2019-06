Der Preiskampf im Luftverkehr durchkreuzt die Gewinnpläne der Lufthansa.

Wegen aggressiven Geschäftsausbaus von Billigairlines und fallender Ticketpreise dürfte der operative Gewinn in diesem Jahr nur 2 bis 2,4 Milliarden Euro erreichen, teilte Europas größte Fluggesellschaft am späten Sonntagabend mit. Zuvor ging das Management von 2,4 bis 3 Milliarden Euro Gewinn aus. Es rechnet damit, dass der europäische Markt bis mindestens Ende 2019 so herausfordernd bleibt. In ihrem Rekordjahr 2017 hatte Lufthansa operativ rund 3 Milliarden Euro verdient, im Jahr darauf noch 2,8 Milliarden Euro.