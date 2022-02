Die Lufthansa soll nach dem Willen des Bundeskartellamtes über den 10. Mai hinaus Zubringerflüge für den Konkurrenten Condor leisten.

In einer vorläufigen Prüfung kam die Wettbewerbsbehörde zu der Auffassung, dass allein die Lufthansa einen dauerhaften Zubringerdienst zu Fernflügen von den Flughäfen München, Frankfurt und Düsseldorf erbringen könne. Sie habe besondere Pflichten, so Kartellamtspräsident Mundt am Dienstag. Die Lufthansa hatte den Vertrag mit Condor zunächst gekündigt und auf Druck der Behörden bis 10. Mai ausgesetzt.