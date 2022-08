Bei der Lufthansa-Muttergesellschaft sind die Sondierungsgespräche mit den streikbereiten Piloten zunächst ergebnislos geblieben.

Das bestätigten Gewerkschaft und Unternehmen am Samstag. Beide Seiten schlossen aber weitere Gespräche nicht aus. Das Unternehmen bot den Piloten nach eigenen Angaben neue Termine an, die Gewerkschaft will sich zunächst beraten. Einen Streikbeschluss gebe es noch nicht. Medien hatten über einen Streik bei der Frachttochter Cargo spekuliert. In einer Urabstimmung hatten die Piloten sich streikbereit gezeigt.