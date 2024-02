Das Bodenpersonal der Lufthansa ist im Ausstand: Mit einem 27-stündigen Warnstreik will Verdi die Airline unter Druck setzen. Etwa 500 Starts und Landungen sind schon gestrichen worden.

Videobeitrag Video Warnstreik am Frankfurter Flughafen Video Leere Schalter am Flughafen Frankfurt. Bild © hr Ende des Videobeitrags

"Wir haben eine überaus hohe Streikbereitschaft", sagte ein Verdi-Sprecher am Mittwochmorgen zum Ausstand des Bodenpersonals der Lufthansa am Frankfurter Flughafen. Die Gewerkschaft gehe davon aus, dass die Fluggesellschaft voraussichtlich auch den Rumpfflugplan nicht durchführen könne wie geplant.

Der größte deutsche Flughafen wird zusammen mit München am härtesten von dem seit 4 Uhr laufenden Ausstand getroffen. Am Morgen waren in Frankfurt bereits etwa 500 Starts und Landungen bei der Lufthansa-Kernmarke sowie der Tochter Air Dolomiti gestrichen worden, das sind rund 80 Prozent aller geplanten Starts und Landungen.

100.000 Passagiere insgesamt betroffen

Vereinzelt sollten noch innerdeutsche und innereuropäische Flüge stattfinden. Bei den Interkontinentalverbindungen standen lediglich eine handvoll Starts auf der Anzeigetafel.

Insgesamt ging die Lufthansa davon aus, dass sie deutschlandweit nur 10 bis 20 Prozent ihrer geplanten Flüge durchführen kann. Das Unternehmen sprach von mehr als 100.000 betroffenen Passagieren, "die ihre Pläne ändern müssen". Außer an den Flughäfen Frankfurt und München wird auch in Hamburg, Berlin und Düsseldorf gestreikt.

Audiobeitrag Audio Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals am Frankfurter Flughafen Audio Warnstreik am Flughafen: unbesetzter Lufthansa-Schalter. Bild © Lars Hofmann (hr) Ende des Audiobeitrags

Lufthansa rät, nicht zum Flughafen zu kommen

Auf keinen Fall sollten Passagiere abgesagter Flüge zum Flughafen kommen, warnte die Lufthansa. Dort könnten sie keine Hilfe erwarten: "Aufgrund des Streiks sind die Umbuchungsschalter leider nicht besetzt."

Kostenlose Umbuchungsmöglichkeiten stünden über lufthansa.com, die Kunden-App und über das Service-Center zur Verfügung. Bei ausfallenden innerdeutschen Flügen können die Kunden mit ihrem Flugticket auf die Bahn ausweichen.

Verdi fordert 12,5 Prozent mehr Gehalt

Der Ausstand soll nach 27 Stunden am Donnerstagmorgen um 7.10 Uhr enden. Auch danach muss bis zum Mittag noch mit dutzenden Ausfällen gerechnet werden. Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann sagte am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin: "Es ist ein bitterer Tag für unsere Fluggäste." Die von Verdi gewählte Eskalation sei nicht notwendig gewesen.

Im laufenden Tarifkonflikt fordert Verdi 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem soll es eine konzernweit einheitliche Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro geben.

Lufthansa verweist auf zurückliegende Lohnsteigerungen und hat für einen Zeitraum von drei Jahren 13 Prozent mehr Geld sowie eine Inflationsausgleichsprämie angeboten.

Verdi: "Wir können auch länger"

Falls der Lufthansa-Vorstand sein bisheriges Tarifangebot für das Bodenpersonal nicht deutlich nachbessert, droht Verdi mit längeren Streiks.

Die Streikbereitschaft am Boden sei in den vergangenen 20 Jahren noch nie so hoch gewesen wie jetzt, sagte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky am Mittwoch bei einer Protestversammlung mit mehreren hundert Teilnehmern vor der Lufthansa-Verwaltung am Frankfurter Flughafen. Von dem Warnstreik gehe ein eindeutiges Signal an den Vorstand: "Wir können auch länger, wenn ihr uns dazu auffordert."

Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky hielt dem Management vor, die eigenen Leute respektlos zu behandeln. Bild © Lars Hofmann / hr

Die Kundgebungsteilnehmerinnen und -teilnehmer zeigten sich sehr unzufrieden mit ihren Arbeitsbedingungen. Eine Gepäckermittlerin berichtete: "Wir haben 50 Prozent weniger Mitarbeiter als vor Corona, aber die Arbeit ist die gleiche geblieben. Eigentlich müsste man noch mehr fordern."

Ihr Kollege meinte: "Wir brauchen die Erhöhung zum Leben, es ist alles viel teurer geworden." Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 12. Februar in Frankfurt geplant.

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen