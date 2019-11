Der Flughafen am Donnerstagmorgen. Viele Lufthansa-Passagiere wurden umgebucht oder blieben gleich zu Hausen.

Der Flughafen am Donnerstagmorgen. Viele Lufthansa-Passagiere wurden umgebucht oder blieben gleich zu Hausen. Bild © Lars Hofmann (hr)

Lufthansa-Streik sorgt für massive Ausfälle in Frankfurt

Der Streik der Lufthansa-Flugbegleiter hat am frühen Donnerstagmorgen begonnen und sorgt für massive Auswirkungen am Frankfurter Flughafen. 80 Prozent der geplanten Flüge fallen aus. Am Freitag könnten es noch mehr werden.

Am Frankfurter Flughafen sorgt der Streik der Lufthansa-Flugbegleiter seit Donnerstagmorgen für erhebliche Einschränkungen. Bis einschließlich 9 Uhr mussten bereits mehr als 40 Flüge gestrichen werden. Nach Angaben der Gewerkschaft Ufo hat die Lufthansa in Frankfurt 80 Prozent aller geplanten Flüge für Donnerstag abgesagt. Auch die Zahl der Landungen sind reduziert.

Betroffen davon sind innerdeutsche Verbindungen, etwa nach Hamburg, München und Stuttgart, genauso wie innereuropäische Flüge nach London, Paris oder Warschau. Auch Interkontinentalflüge mussten annulliert werden.

Passagiere bleiben Flughafen fern

In den Terminals am Frankfurter Flughafen ist es vergleichsweise leer und ruhig, weil viele der betroffenen Passagiere vorab informiert waren und vielfach auf die Bahn oder andere Flüge umgebucht wurden – oder gar nicht erst zum Flughafen kamen. Den Kunden hat Lufthansa bereits umfangreiche und kostenfreie Umbuchungsmöglichkeiten angeboten.

"Die ersten Kollegen, die jetzt zur Arbeit hätten kommen müssen, sind nicht erschienen. Die ersten Kollegen, die aus dem Ausland gekommen sind, haben sich schon den Streikaktivitäten angeschlossen", sagte Ufo-Sprecher Nicoley Baublies am frühen Morgen.

Bundesweit hat die Lufthansa für Donnerstag 700 der 1.100 geplanten Flüge wegen des Streiks abgesagt. Am Freitag könnten es sogar noch mehr werden. Wie ein Ufo-Sprecher am Morgen bereits ankündigte, ist eine Ausweitung des Streiks sehr wahrscheinlich. Lediglich das genaue Ausmaß steht noch nicht fest. Möglich ist, dass auch Lufthansa-Töchter wie Eurowings oder Sunexpress bestreikt werden.

Die Lufthansa hatte bis zuletzt vor Gericht vergeblich versucht, den Streik noch abzuwenden. Ufo fordert für die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse.

Sendung: hr-iNFO, 07.11.2019, 6 Uhr