Vor über drei Jahren löste ein abgesackter Brückenpfeiler an der Schiersteiner Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz ein Verkehrschaos aus. Nun wird der Teil der Brücke abgerissen, der die Probleme verursacht hat.

Das einstige Herzstück der alten Schiersteiner Brücke ist bald Geschichte: Über dreieinhalb Jahre nach dem Bauunfall wird jetzt der Teil der vielbefahrenen Rheinbrücke abgerissen, der einst die Probleme ausgelöst hat. Die Arbeiten beginnen am Mittwochabend um 21 Uhr, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Rheinland-Pfalz mitteilte.

Achtzig Stahlpfeiler stützten bislang den maroden Teil der Brücke. Bild © picture-alliance/dpa

Arbeiten bis Ende des Jahres

Bis Ende des Jahres verschwindet das sogenannte Herzstück Ost auf der rheinland-pfälzischen Seite Stück für Stück. Es ist 109 Meter lang, bis zu 25,5 Meter breit und steht auf rund zehn Meter hohen Stützen. Bereits im August wurden unter anderem Geländer entfernt und der Asphalt abgefräst.

Im Februar 2015 war an besagtem Brückenteil ein Pfeiler um rund 30 Zentimeter abgesackt, seitdem wird das Bauwerk an dieser Stelle mit 80 Stahlpfeilern gestützt. Die komplette Brücke wurde daraufhin für etwa zwei Monate gesperrt, was zu langen Staus in der Region führte.

Auf- und Abfahrt gesperrt

Die gute Nachricht für Autofahrer: Diesmal bleiben die großen Staus aller Voraussicht nach aus. Während des Abbruchs kann der Verkehr auf der A643 auf der bereits gebauten parallel verlaufenden neuen Brücke ungehindert fließen.

Gesperrt sind bis etwa 5 Uhr am Montagmorgen nur die Abfahrt zur Mainzer Innenstadt in Fahrtrichtung Bingen sowie die Auffahrt in Richtung Bingen. Der Neubau des Herzstücks soll bis 2021 fertiggestellt sein und rund 216 Millionen Euro kosten.

Sendung: hr-iNFO, 17.10.2018, 9 Uhr