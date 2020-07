Im ÖPNV in Hessen - wie hier in Frankfurt - gilt Maskenpflicht.

Im ÖPNV in Hessen - wie hier in Frankfurt - gilt Maskenpflicht. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

30.000 Fahrgäste in Bussen und Bahnen ohne Mund-Nasen-Schutz haben die Berliner Verkehrsbetriebe innerhalb von drei Wochen gezählt. Wie wird die Maskenpflicht im hessischen ÖPNV eingehalten? Offenbar besser als in der Bundeshauptstadt, wie eine hr-Umfrage zeigt.

In Berlin nehmen offenbar immer weniger Fahrgäste in Bus und Bahn die Maskenpflicht ernst. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben laut Tagesspiegel nachgezählt: 30.000 Fahrgäste ohne Mund-Nasen-Schutz innerhalb von drei Wochen.

Im Vergleich zur Bundeshauptstadt verhalten sich die hessischen Fahrgäste offenbar verantwortungsvoller, wie eine hr-Umfrage ergab. Zwar konnte keiner der angefragten Verkehrsbetriebe Zahlen über Maskenverstöße nennen, aber die Erfahrungen sind aus Sicht der ÖPNV-Verantwortlichen nach mehreren Monaten Maskenpflicht ähnlich:

Die meisten Fahrgäste halten sich an die Regel, um zu verhindern, dass sich Menschen in Bussen und Bahnen mit dem Coronavirus anstecken. Zwischenfälle gibt es aber auch.

Kassel und Nordhessen: Maskenpflicht überwiegend eingehalten

In Nordhessen scheinen sich die meisten Fahrgäste an die Maskenpflicht gewöhnt zu haben. Der Sprecher des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV), Armin Noll, sagt: Die Maskenpflicht werde überwiegend eingehalten, es gebe nur wenige Ausnahmen.

Gießen: Die meisten halten sich an die Pflicht

"Die meisten Fahrgäste halten sich bei uns an die Maskenpflicht", berichtet Ina Weller, Sprecherin der Gießener Stadtwerke SWG. Größere Probleme gebe es nicht. Ihr sei auch kein Gießener Fall bekannt, wo ein Fahrgast ausfallend gegenüber dem Fahrer geworden ist, weil der die Maskenpflicht durchsetzen wollte.

Frankfurt: Einzelne halten sich nicht an die Regel

Auch in Frankfurt sind laut Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) heftige Probleme wegen Maskenverstößen die Ausnahme: VGF-Sprecher Bernd Conrads erinnert sich nur an einen extremen Fall, bei dem ein Fahrgast hangreiflich wurde. Die meisten Pendler im Frankfurter Berufsverkehr seien sehr diszipliniert.

Trotzdem: "Dass Einzelne sich nicht an die Regel halten, kommt vor und ist ein Problem." Er selbst beobachte das vor allem abends und am Wochenende. In Frankfurt gibt es keine extra Maskenkontrollen, genau wie in Gießen. Dafür sollen die Fahrkartenprüfer und der Ordnungsdienst bei ihren normalen Kontrollen explizit auch auf die Maskenpflicht achten.

Wiesbaden: Busfahrer bespuckt und bepöbelt

In Wiesbaden sind es - wenn überhaupt - eher jüngere Menschen, die sorgloser mit der Maskenpflicht umgehen, sagt Christian Giesen, Eswe-Verkehr-Sprecher. Es habe auch "eine Handvoll Übergriffe auf Busfahrer" gegeben, die die Maskenpflicht durchsetzen wollten. Diese seien dann angepöbelt oder bespuckt worden.

Trotzdem: Größtenteils hielten sich die Fahrgäste an die Regel. Zur Sicherheit gebe es aber immer mal wieder Maskenkontrollen mit dem Ordnungsamt.

Einen Eklat wegen der Maskenpflicht gab es gerade erst in Darmstadt. Dort hatte am Dienstagabend eine Frau eine Busfahrerin geschlagen und verletzt. Die Frau war am Hauptbahnhof mit mehreren Begleitern eingestiegen, keiner aus der Gruppe trug eine Maske. Die Fahrerin wies die Gruppe auf die Maskenpflicht hin, später kam es dann zu dem Angriff.

Das sei aber ein extremer Einzelfall gewesen, sagt Silke Rautenberg, Sprecherin der Darmstädter Verkehrsbetriebe Heag Mobilo. "Fast alle unserer Fahrgäste tragen eine Maske und übernehmen Verantwortung für sich und andere." Trotzdem werde fast täglich zusammen mit dem Ordnungsamt kontrolliert, ob die Maskenpflicht eingehalten wird.