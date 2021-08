Bei Hessens Maschinenbauern sind die Bestellungen im ersten Halbjahr 2021 um 24,4 Prozent gestiegen.

Das teilte der VDMA-Landesverband Mitte am Donnerstag in Frankfurt mit. Allein im Juni gab es ein Plus von 56,8 Prozent. Der Umsatz legte in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11,2 Prozent auf 4,44 Milliarden Euro zu.