Immobilienverwalter fordern einfachere Regeln für Elektroauto-Ladesäulen in Privathäusern.

Der Einbau in Gebäuden von Eigentümergemeinschaften dürfe nicht am Veto einzelner Eigentümer scheitern, sagte der Vorsitzende des Verbands der Immobilienverwalter Hessen, Merkel, vor einer Tagung in Kassel. Dort veranstaltet der Verband ein Verwalterforum. Laut Merkel sind viele Regeln des Wohnungseigentumsrechts nicht mehr zeitgemäß. Eine Neufassung des Gesetzes über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht ist bei Bund und Ländern in Arbeit.