Die Preise für Gänsefleisch sind wegen der gestiegenen Betriebskosten nach oben geschnellt.

Das Plus betrage im Vergleich zum Vorjahr 15 bis 20 Prozent, teilte der Hessische Bauernverband am Sonntag in Friedrichsdorf (Hochtaunus) mit. Große Gänsemastbetriebe gibt es in Hessen nicht. Die meisten der rund 320 Halter verkaufen das Fleisch direkt an die Endverbraucher.