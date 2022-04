Mehr Ladesäulen für E-Autos in Hessen

Fördermittel in Millionenhöhe

Fahrerinnen und Fahrer von Elektrofahrzeugen bekommen mehr Möglichkeiten zum Nachladen.

Das Land habe im vergangenen Jahr Fördermittel in Höhe von fast 4,8 Millionen Euro für Ladesäulen auf Parkflächen hessischer Unternehmen bewilligt, wie Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion in Wiesbaden mitteilte. Konkret sei das Geld in die Errichtung von 1.405 Normalladepunkten und 125 Schnellladepunkten geflossen. Im Jahr zuvor hatten sich die bewilligten Fördermittel nach Angaben des Ministers noch auf eine Summe von rund 1,6 Millionen Euro belaufen.

Nach Angaben der Bundesnetzagentur gab es im März 2022 in Hessen 2.081 öffentlich zugängliche Ladesäulen, insgesamt waren es 3.694 Normalladepunkte und 568 Schnellladepunkte.

Im Jahr 2021 gab es 24.300 vollelektrischen Autos in Hessen, wie der Verkehrsminister mit Verweis auf Statistiken des Kraftfahrtbundesamtes mitteilte. Im Jahr zuvor hatte die Zahl der Elektroautos im Land demnach noch bei 10.670 gelegen.