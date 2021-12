In Hessen hat es in diesem Jahr deutlich mehr gemeinsame Lebensmittelkontrollen von Land und Kommunen gegeben als in den Jahren davor.

Laut Umweltministerium gab es bis Ende September 368 Kontrollen, im gesamten Jahr davor seien es nur 139 gewesen. Die Gesamtzahl der Kontrollen in 2021 liege erst Ende des ersten Quartals 2022 vor.