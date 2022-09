In immer mehr Städten und Kreisen fahren Kleinbusse, die Fahrgäste per Anruf oder Klick bestellen können.

Im RMV-Gebiet wollen bis Jahresende neun Kommunen On-Demand-Busse anbieten. Den Anfang machte der Kreis Offenbach mit dem "Hopper", Ende September kommt in Kelsterbach (Groß-Gerau) "Siggi" hinzu und im November der "DadiLiner" im Kreis Darmstadt-Dieburg. Angebote gibt es zum Beispiel auch in Frankfurt, Limburg und Hanau. Der NVV will seine Anruf-Sammel-Taxis ausbauen. Im Werra-Meißner-Kreis gibt es zudem das Projekt "Mobilfalt".