Von Dienstag bis Donnerstag läuft eine Warnstreik-Welle in Hessen: In Frankfurt stehen U- und Straßenbahnen still, in Wiesbaden und Marburg fahren keine Busse. Auch drei Kliniken und zahlreiche Kitas waren am Dienstag betroffen. In Frankfurt demonstrierten laut Verdi 8.000 Menschen.

Streikende am Straßenbahndepot in Frankfurt. Bild © Jutta Nieswand (hr)

Beim Verdi-Tarifstreik im öffentlichen Dienst geht es weiter. Am Dienstag war vor allem das Rhein-Main-Gebiet davon betroffen. Es gab große Auswirkungen auf den Nahverkehr, die noch immer andauern.

So sind bei der Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF die U- und Straßenbahnen betroffen. Diese sollen weiterhin bis Donnerstag ausfallen. Busse, S- und Regionalbahnen verkehren in dieser Zeit hingegen weiter. "Es ist damit zu rechnen, dass an den drei Tagen die Züge aller neun U-Bahnlinien und zehn Straßenbahnlinien aufgrund des Streiks in den Depots bleiben werden", teilte die Stadt mit.

Beim Wiesbadener Betrieb ESWE werden die Busse bestreikt. Gestartet ist der Ausstand laut Stadt am Dienstag mit Betriebsstart um 4 Uhr, enden soll er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Lediglich die von Partnerunternehmen betriebenen Linien 5, 28, 39 und 46 sollen teilweise bedient werden.

Auch Busausfälle in Marburg am Dienstag

Die VGF informiert in Frankfurt wie hier an der Straßenbahnhaltestelle Wittelsbacherallee über die Ausfälle. Bild © Lars Hofmann (hr)

In Offenbach findet der dreitägige Streik bei den Offenbacher Verkehrsbetrieben statt. Hier gibt es von der Stadt allerdings eine erste Entwarnung: "Weil in Offenbach nicht alle Mitglieder des Fahrpersonals nach TV-N beschäftigt und somit zum Streik aufgerufen sind, gehen die Stadtwerke bislang davon aus, dass durch eine vorausschauende Dienstplanung alle Stadtbuslinien nach Fahrplan bedient werden können", hieß es dazu am Montag.

Auch Marburg ist einen Tag lang vom Streik betroffen. Den gesamten Dienstag über sollten dort sämtliche Stadtbusse ausfallen. Am Mittwoch wird der Busverkehr wieder aufgenommen.

Kita-Streiks in mehreren Städten

Neben dem Nahverkehr kam es auch in anderen Bereichen zu Einschränkungen. Unter anderem in Frankfurt, Wiesbaden und Marburg streikten die Beschäftigten der städtischen Kitas.

"Ob und in welcher Form eine Betreuung angeboten werden kann, hängt davon ab, in welchem Maße die Beschäftigten von ihrem Streikrecht Gebrauch machen", teilte die Stadt Frankfurt vorab mit. Über die konkreten Auswirkungen sollten sich Betroffene in der jeweiligen Einrichtung informieren.

In Marburg blieben nach Angaben der Stadt am Dienstag vier Kitas geschlossen. Und auch in Wiesbaden gab es Ausfälle bei Kitas, betreuenden Grundschulen und anderen sozialen Einrichtungen.

8.000 Menschen bei Kundgebung in Frankfurt

Auch drei hessische Kliniken traf es. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst waren dort zum Streik aufgerufen. Betroffen sind die Kliniken Frankfurt-Höchst, Hanau und Kassel. Eine Notfallversorgung wurde eingerichtet.

Zusätzlich fiel die Müllabfuhr in Frankfurt und Wiesbaden aus. Dort streikten am Dienstag die zuständigen Abfallentsorgungsbetriebe. In Hanau wird in der gesamten Woche kein Müll abgeholt - auch Sperrmüll, Containerdienste und Straßenreinigung entfallen in diesem Zeitraum größtenteils.

Parallel zu den Streiks startete am Dienstag um 12 Uhr eine Kundgebung auf dem Frankfurter Römerberg. Daran beteiligten sich nach Verdi-Angaben 8.000 Menschen.

Nach Gewerkschaftsangaben kamen rund 8.000 Menschen zu einer Kundgebung auf dem Frankfurter Römer. Bild © Frank Angermund, hr

Schon am Montag war es unter anderem am Frankfurter Flughafen und in anderen Bereichen zu Arbeitsniederlegungen gekommen.

Das fordert Verdi

Hintergrund der Aktionen ist der Tarifstreit im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen. Die Verhandlungen werden ab 14. März in Potsdam fortgesetzt. Verdi fordert eine Tariferhöhung im Volumen von acht Prozent, mindestens aber 350 Euro mehr monatlich, und höhere Zuschläge für die Arbeit zu belastenden und ungünstigen Zeiten.

Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 200 Euro monatlich angehoben werden. Außerdem verlangt die Gewerkschaft drei zusätzliche freie Tage. Die Arbeitgeber hatten die Forderungen bislang als nicht finanzierbar zurückgewiesen.