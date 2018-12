Merck baut 400 Stellen in Darmstadt ab

Die schwierige Lage im Geschäft mit Flüssigkristallen zwingt den Darmstädter Konzern Merck zu einem Jobabbau. Das Unternehmen will 400 Stellen in der Zentrale streichen.

Ein Sprecher des Pharma- und Chemiekonzerns bestätigte am Freitag einen Bericht des Darmstädter Echos . Merck werde demnach 400 Arbeitsplätze bis zum Jahr 2022 abbauen. Es soll aber keine betriebsbedingten Kündigungen geben. "Es muss niemand befürchten, seinen Arbeitsplatz zu verlieren", wird der Bezirksleiter der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, Jürgen Glaser, im Echo zitiert.

Hintergrund der Maßnahme ist der anhaltende Preisdruck im Geschäft mit Flüssigkristallen. Die Konkurrenz aus Asien macht dem Dax-Unternehmen unter anderem bei den Produkten für Smartphone-Displays zu schaffen. Die einst unangefochtene Stellung der Darmstädter auf dem Weltmarkt und die hohen Margen mit Flüssigkristallen bröckeln, da chinesische Konkurrenten in den Markt drängen.

Merck hat die Sparte daher umstrukturiert und will sie nun stärker auf das Geschäft mit Halbleitern für die Elektronikindustrie ausrichten.

Erste Mitarbeiter haben bereits neue Jobs

Die Merck-Beschäftigten waren in dieser Woche auf Mitarbeiterversammlungen über den Stellenabbau informiert worden. Die Streichungen betreffen laut des Echo-Berichts vor allem Forschung und Entwicklung. Die betroffenen Mitarbeiter könnten in die übrigen Konzernsparten Pharma und Laborgeschäft wechseln. Hier würden über natürliche Fluktuation wie Pensionierungen in den kommenden Jahren Stellen frei. Die ersten 30 bis 40 seien schon auf neue Jobs gewechselt.

Sendung: hr-iNFO, 30.11.2018, 12 Uhr