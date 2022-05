Merck investiert in Irland

Merck erweitert seine Kapazitäten für die Herstellung von Membranen und Filtrationsprodukten am irischen Standort Cork.

Der Chemie- und Pharmakonzern investiert rund 440 Millionen Euro über fünf Jahre in zwei Projekte, teilte Merck am Montag in Darmstadt mit. Dadurch sollen mehr als 370 Jobs entstehen.