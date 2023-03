Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck baut am Stammsitz Hunderte Stellen ab, weitere sind bedroht.

Das Dax-Unternehmen streicht in der Forschung und Entwicklung der Pharmasparte 250 Stellen, davon rund 200 in Darmstadt. Darüber wurden die Mitarbeiter am Montag informiert, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr. Eine Merck-Sprecherin sprach von "sozialverträglichen Lösungen". Betriebsbedingte Kündigungen seien bis Ende 2025 ausgeschlossen. Bis zu 550 weitere Stellen stehen am Hauptsitz bis Ende 2024 auf der Kippe.