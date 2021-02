Die Metall- und Elektroindustrie in Hessen leidet weiter unter den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie.

Neun von zehn Unternehmen müssten weiterhin mit Produktionseinschränkungen zurechtkommen, so der Verband Hessenmetall am Mittwoch. Größtes Problem sei die weiterhin schwache Nachfrage, aber auch Störungen in den Lieferketten.