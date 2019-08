Miet-E-Tretroller in Wiesbaden

Mobilität Miet-E-Tretroller in Wiesbaden

In Wiesbaden sollen ab Mittwoch die ersten Miet-E-Tretroller aufgestellt werden.

Das kündigte ein Sprecher des Anbieters Tier auf dpa-Anfrage an. Bislang konnten E-Scooter hessenweit nur in Frankfurt gemietet werden, wo drei Anbieter präsent sind. In Wiesbaden haben laut Stadt sieben Anbieter Interesse angemeldet.