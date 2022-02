Verbraucherzentrale will gegen Billiganbieter Stromio klagen

Mindestens 10.000 Betroffene in Hessen

Überraschend und kurzfristig hat Stromio im Dezember die Stromlieferungen an tausende Haushalte eingestellt. Die Verbraucherzentrale Hessen hält das für rechtswidrig und bereitet eine Klage vor.

Die Verbraucherzentrale Hessen hat rechtliche Schritte gegen den Stromanbieter Stromio GmbH angekündigt. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Wochen zahlreiche Lieferverträge für günstigen Strom überraschend und zum Teil rückwirkend beendet. Das sei rechtswidrig, teilte die Verbraucherzentrale am Freitag in Frankfurt mit.

Mit einer sogenannten Musterfeststellungsklage wolle man im Namen der Stromio-Kunden vor dem Oberlandesgericht Frankfurt gegen die Kündigungen vorgehen. Mehr als 10.000 Kundinnen und Kunden seien alleine in Hessen betroffen, schätzt Philipp Wendt, Vorstandsmitglied der Verbraucherzentrale Hessen, im Gespräch mit hessenschau.de. Bundesweit könnte es um 100.000 Haushalte gehen, denen Stromio plötzlich gekündigt habe.

Hunderte Euro Schaden pro Haushalt

"Stromio bricht seine vertraglichen Pflichten", sagte Wendt. Preissteigerungen zählten laut Verbraucherzentrale "zum normalen unternehmerischen Risiko". Dieses müsse der Anbieter tragen und dürfe es nicht ungefragt auf die Kunden abwälzen.

Wegen rasant gestiegener Energiepreise auf dem europäischen Handelsmarkt hatten Stromio und weitere Billiganbieter wie Immergrün und Gas.de im Dezember überraschend die Lieferungen eingestellt. Zahlreiche Kunden fielen daraufhin in die Grundversorgung und mussten bei den kommunalen Versorgern überteuerte Tarife für Neukunden in Kauf nehmen.

Vielen Haushalten seien Schäden von mehreren hundert Euro entstanden, sagte Wendt. Mit der Klage wolle die Verbraucherzentrale zumindest für die Stromio-Kunden Schadenersatz einfordern. In anderen Bundesländern könne es zu Klagen gegen weitere Anbieter kommen, so Wendt.

Was ist eine Musterfeststellungsklage?

Eine Musterfeststellungsklage hat für die Betroffenen den Vorteil, dass sie nicht einzeln gegen das Unternehmen klagen müssen, sondern die Verbraucherzentrale dies inklusive der Gerichtskosten übernimmt. Die Betroffenen können sich in ein Register eintragen und sich so der Klage anschließen.

Laut Verbraucherzentrale soll die Klage in den kommenden ein bis zwei Wochen beim Oberlandesgericht Frankfurt eingereicht werden. In weiteren ein bis zwei Monaten werde das Bundesamt für Justiz dann erfahrungsgemäß das Klageregister öffnen. 50 Einträge müssen dort zusammenkommen, damit eine Gerichtsverhandlung stattfinden kann.

1.000 Betroffene meldeten sich über Hotline

Philipp Wendt ist zuversichtlich, dass es dazu kommen wird: "Seit Dezember liegen uns 200 sauber dokumentierte Fälle vor", sagte er. Außerdem habe die Verbraucherzentrale eine Energienotfall-Hotline geschaltet, bei der sich rund 1.000 Menschen gemeldet hätten. "Das zeigt doch, welche Summe betroffen ist."

Weitere Informationen Energienotfall-Hotline Unter der Rufnummer 069/971940247 sind die Experten der Verbraucherzentrale montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr erreichbar. Ende der weiteren Informationen

Wer sich der Klage anschließen wolle, sollte seine Verträge und Zählerstände jetzt sauber dokumentieren, damit noch alles vorliegt, wenn - wie Wendt hofft - die Klage in einem Jahr Erfolg habe.