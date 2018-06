Wer in Frankfurt seine Wohnung über die Vermietungsplattform Airbnb anbietet, hat es künftig ein bisschen einfacher. Der fällige Tourismusbeitrag wird ab 1. August automatisch eingezogen. Die Vermietung von Ferienwohnungen ist aber nur in Maßen erlaubt.

Die Vermietungsplattform Airbnb und die Stadt Frankfurt haben sich auf eine automatische Abführung des Tourismusbeitrags geeinigt.

Airbnb werde ab 1. August für alle Frankfurter Gastgeber, die über die Plattform eine Unterkunft vermieten, bei jeder Buchung den Beitrag mit den Übernachtungskosten einziehen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Anschließend werde der Beitrag in Höhe von zwei Euro pro Übernachtung und Person dann an Frankfurt ausgeschüttet. Dies entlaste die Gastgeber und die Stadtverwaltung.

Seit März neue Ferienwohnungs-Satzung

Frankfurt sei nach Dortmund die zweite Stadt in Deutschland mit einer solchen Vereinbarung, erklärte Airbnb. Bislang mussten die Airbnb-Gastgeber den Beitrag von ihren privat reisenden Gästen kassieren und an die Stadt weiterreichen.

Der Frankfurter Tourismusbeitrag wird seit Januar 2018 erhoben. Das Geld ist zweckgebunden und soll der zusätzlichen Förderung des Tourismus dienen. Stadtkämmerer Uwe Becker (CDU) begrüßte der Mitteilung zufolge die unkomplizierte Vereinbarung.

Regeln und Ausnahmen bei Vermietungen

Seit März 2018 gibt es in Frankfurt eine neue Satzung , die die Vermietung von Ferienwohnungen genau regelt. Grundsätzlich ist das Vermieten einer Wohnung oder eines Zimmers erlaubt, Gastgeber müssen sich jedoch an strenge Regeln halten.

Damit Wohnraum nicht dauerhaft zweckentfremdet wird, muss vor einer Vermietung grundsätzlich bei der Bauaufsicht eine Genehmigung beantragt werden. Außerdem gibt es ein Zeitlimit: Wohnungen dürfen insgesamt nur sechs Wochen im Jahr als Ferienwohnung vermietet werden. Welche Regeln und Ausnahmen es gibt, haben wir hier zusammengestellt.