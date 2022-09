Die Landesmittel für die Finanzierung und den Ausbau des ÖPNV in Hessen sind nach Angaben von Verkehrsminister Tarek Al-Wazir in diesem Jahr so hoch wie noch nie.

Bei den Ausgaben für den Betrieb sowie die Flatrate-Angebote für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) habe der Anteil der Landesmittel bei 15 Prozent gelegen, teilte der Grünen-Politiker am Sonntag in Wiesbaden mit. "In diesem Jahr fließt erstmals mehr als eine Milliarde Euro an die Verkehrsverbünde, rund 153 Millionen Euro davon kommen vom Land."

In den Mitteln enthalten seien etwa 20 Millionen Euro zur Finanzierung des landesweiten Schüler- und Azubitickets sowie Geld für das Seniorenticket. Zusätzlich erhielten die Städte und Gemeinde für den ÖPNV Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich, erklärte der Minister. Auch dieses Geld stamme aus dem Landeshaushalt. Allein 2022 seien es 147,5 Millionen Euro, die über die Verbünde beinahe komplett an die Kommunalen Aufgabenträger weitergereicht würden. "Zusammengenommen stammt in diesem Jahr also ein Drittel der Gelder für den Öffentlichen Nahverkehr aus dem Landeshaushalt."