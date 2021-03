Hessen sieht sich in der Corona-Pandemie beim Schutz von Saisonarbeitskräften vor dem Start der Erntesaison gut gerüstet.

Es sei wichtig, in Arbeitsbereichen, in denen Hygieneregeln schwierig einzuhalten sind, Aufklärung zu betreiben, sagte Sozialminister Klose (Grüne) am Dienstag.