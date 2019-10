Schwerer Vorwurf im Fall Wilke an den Landkreis Waldeck-Frankenberg: Ministerin Hinz sagt, die Kreisbehörde habe den Fleischereibetrieb anders kontrolliert als vereinbart. Über festgestellte Verstöße sei das Ministerium nur unzureichend informiert worden.

Bei einer wichtigen Kontrolle des Twistetaler Wurstproduzenten Wilke ist offenbar nicht alles so abgelaufen wie vorgesehen. Das berichtete Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) am Mittwoch im Umweltausschuss des Landtags. Sie warf dem zuständigen Landkreis Waldeck-Frankenberg vor, er habe eine Kontrolle unabgesprochen früh durchgeführt und anschließend unzureichend über die gefundenen Mängel berichtet.

Wie Hinz berichtete, hatten am 5. September, gut einen Monat vor der vorläufigen Schließung des Betriebs Anfang Oktober, der Landkreis, das Regierungspräsidium Kassel sowie das Landeslabor Hessen eine Betriebskontrolle bei Wilke anberaumt.

Nur unzureichend über Mängel informiert

Allerdings habe der Landkreis nach derzeitigem Kenntnisstand die Kontrolle "vor dem verabredeten Zeitpunkt und vor dem Eintreffen der Vertreterinnen und Vertreter des Regierungspräsidiums Kassel und des Landeslabors Hessen durchgeführt", heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Statt einer gemeinsamen Kontrolle gab es daher nur eine gemeinsame Besprechung, und: "Über die bei der Kontrolle vorgefundenen Mängel berichtete der Landkreis dem Regierungspräsidium in der Besprechung nach bisherigem Kenntnisstand unzureichend."

Hinz sagte, sie fordere einen Bericht vom Landkreis bis zum 25. Oktober. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg war für den hr am Mittwoch nicht zu erreichen. Vom Regierungspräsidium hieß es, man könne die Mitteilung des Ministeriums grundsätzlich bestätigen. Über welche Mängel man unzureichend informiert worden sei, sagte ein Sprecher aber nicht.

Listeriose-Verdacht war zu dem Zeitpunkt bekannt

Die Frage, was sich bei dieser Kontrolle genau abgespielt hat, ist brisant. Zu dem Zeitpunkt wussten sowohl das Ministerium als auch der Landkreis bereits seit mehreren Wochen von dem Verdacht, dass Wilke-Wurst mit Listerien-Keimen befallen sein soll. Das hatten Recherchen des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) ergeben. Allerdings räumte Hinz am Mittwoch ein, ihre Behörde habe den Hinweis nicht mit der nötigen Relevanz behandelt.

Zudem waren bereits bei einer Kontrolle im April Listerien-Keime bei Wilke gefunden worden. Doch die Firma durfte vorerst weiterproduzieren, weil sie nach eigenen Angaben die Keime erfolgreich bekämpft hatte. Bei einer weiteren Kontrolle im Juli wurden auch keine weiteren Keime mehr gefunden.

Inzwischen ist bekannt, dass Keime von Wilke-Produkten in Dutzenden Fällen die Krankheit Listeriose ausgelöst haben sollen, in mindestens drei Fällen mit tödlichem Verlauf.

Wilke muss Schneidegeräte reinigen und desinfizieren

Was genau bei der Kontrolle am 5. September gefunden wurde, ist unklar. Allerdings musste Wilke daraufhin die Schneidegeräte grundlegend desinfizieren und reinigen.

Nochmals elf Tage später, am 16. September, erfuhr das Ministerium dann von einem zwingenden Nachweis, der 37 Listeriose-Krankheitsfälle mit der Wilke-Fleischerei in Verbindung bringt. Die Ministerin ordnete verstärkte Kontrollen an, diese führten am 30. September zu weiteren Listerien-Funden. Am Tag darauf wurde die Firma geschlossen.

Erst später wurde bekannt, dass bei Wilke zum Teil erschreckende hygienische Zustände geherrscht haben. So berichtete ein früherer Mitarbeiter dem hr, in der Firma seien frisches und vergammeltes Fleisch gemischt worden. Auch hätten die Mitarbeiter verschimmelte Wurst sauber gemacht und neu verpackt.

