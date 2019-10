Mit einem Bündel von Maßnahmen will Verbraucherschutzministerin Hinz verhindern, dass sich der Wilke-Wurstskandal anderswo wiederholt. Die Behörden wollen Betriebe öfter unangemeldet kontrollieren.

Die bisherige Aufklärung habe gezeigt, dass es im Fall Wilke Schwachstellen gegeben habe - auch in ihrem Ministerium, sagte Verbraucherschutzministerin Priska Hinz (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden. Dort stellte sie Ergebnisse einer Aufarbeitung des Listerien-Skandals beim Wurstwaren-Hersteller Wilke aus Twistetal-Berndorf (Waldeck-Frankenberg) vor. Konkreter wurde die Ministerin allerdings nicht, was die Fehler in ihrem Haus angeht.

Hinz nahm zum wiederholten Mal die Landkreise in die Pflicht: "Aufgabe der Landkreise in Hessen ist es zu überprüfen, ob Lebensmittelunternehmen alle Vorgaben einhalten und die eigenen Kontrollen im Betrieb ordentlich durchführen." Die Lebensmittelüberwachung müsse aber nicht nur dort, sondern auf allen Ebenen verstärkt werden. Außerdem soll das Ministerium anders als bisher ein uneingeschränktes Weisungsrecht bekommen.

Hinz kündigt mehr Kontrollen bei Risiko-Betrieben an

Die Ministerin legte eine Liste vor, wie die Überwachung vor Ort und auf Landesebene verbessert werden soll: So solle im Ministerium ein "Eingangsportal" geschaffen werden, wo die Nachrichten vom Bundesamt für Verbrauchschutz- und Lebensmittelsicherheit schneller verteilt werden.

Außerdem soll es mehr unangemeldete Kontrollen geben, die Vertreter des Landes gemeinsam mit den Behörden vor Ort in Risiko-Betrieben machen, wie Hinz ankündigte. Bislang lag dies allein in den Händen der Landkreise. In diesem Bereich sollen die Kompetenzen der Regierungspräsidien - und damit des Landes - gestärkt werden.

Die Organisation Foodwatch hatte den Behörden mehrfach vorgeworfen, zu langsam auf die Keimfunde bei Wilke reagiert zu haben. "Wir haben aus der Sache gelernt, und deshalb wird künftig anders verfahren", sagte Hinz.

Ermittlungen gegen Geschäftsführer

In Wilke-Wurst waren wiederholt Listerien-Keime gefunden worden. Diese können bei einem geschwächten Immunsystem lebensgefährlich sein. Drei Todes- und 37 Krankheitsfälle werden mit Waren von Wilke in Verbindung gebracht. Die Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen den Geschäftsführer. Die Rückrufaktion für Wilke-Produkte ist inzwischen abgeschlossen.

Sendung: hr-iNFO, 31.10.2019, 9 Uhr