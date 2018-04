zum Artikel Flughafen und Nahverkehr : Warnstreik trifft zehntausende Flugreisende und Pendler in Hessen

Am ersten Tag der Streikwelle im Öffentlichen Dienst sind am Frankfurter Flughafen rund 660 Starts und Landungen ausgefallen. Über 70.000 Passagiere waren betroffen. In Kassel standen Busse und Bahnen still. Auch an Kitas, Kliniken und in Schwimmbädern wurde gestreikt. [mehr]