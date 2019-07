Die Stickstoffbelastung in Frankfurt ist weiterhin zu hoch.

Das Wiesbadener Umweltministerium hat der Stadt Frankfurt mangelnde Bereitschaft zur Luftreinhaltung vorgeworfen: Die Zeit, um drohende Dieselfahrverbote zu umgehen, werde knapp.

Dieser Brief hat es in sich und ist eine dicke Watschn für Frankfurts Umweltpolitik. In den Bemühungen, die Stickstoffbelastung flächendeckend zu senken, wirft das Umweltministerium der Stadt fehlende Bereitschaft und ein Unterschätzen des Ernsts der Lage vor.

Nach Prüfung der von der Stadt vorgelegten bisherigen Maßnahmen zur Luftreinhaltung zeige sich, "dass sie bei weitem nicht ausreichen werden“, heißt es in dem am Donnerstag zugestellten Schreiben von Ministerin Priska Hinz (Grüne) an Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sowie die beiden zuständigen Stadträte Rosemarie Heilig (Grüne) und Klaus Oesterling (SPD), das dem hr vorliegt.

Schlechte Karten vor Gericht

Bis zum 31. August soll die Stadt nun konkrete Beschlüsse vorlegen, wie sie die hohen Schadstoffkonzentrationen wirksam reduzieren wolle. Diese seien laut Umweltministerium zuletzt an einigen Messstellen sogar wieder gestiegen. Gelinge das nicht, befürchtet die Ministerin, dass der Stadt im Gerichtsverfahren zwischen dem Land und der Deutschen Umwelthilfe Dieselfahrverbote auferlegt werden.

Es wäre bedauerlich und kaum vermittelbar, wenn das für Ende des Jahres erwartete Berufungsverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof in Kassel „nur deshalb verloren ginge, weil die Stadt bislang offensichtlich nicht bereit ist, die erforderlichen Anstrengungen zur Vermeidung von Fahrverboten zu unternehmen“, kritisierte Hinz. Zudem müsste der Gesundheitsschutz von Anwohnern deutlich verbessert werden.

Neue Maßnahmen bis Ende des Jahres

Ursprünglich war Frankfurt bereits zum 30. Juni eine Frist gesetzt worden. Die bis dahin aufgezeigten Maßnahmen wie die Modernisierung der Busflotte oder die provisorische Einrichtung von Fahrradstreifen stellten das Wiesbadener Ministerium – anders als die Stadt Frankfurt - aber kaum zufrieden.

Das neue Ultimatum läuft nun bis Ende August, dafür empfiehlt Hinz explizit die Einberufung von Sondersitzungen der entsprechenden städtischen Gremien. Bis Jahresende sollten die dort gefassten Beschlüsse bereits in die Tat umgesetzt werden, sonst drohe eine juristische Niederlage.