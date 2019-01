Mit 6-Prozent-Forderung in die Tarifverhandlung

Für rund 45.000 Angestellte des Landes Hessen beginnen am Freitag in Wiesbaden Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaften fordern unter anderem sechs Prozent mehr Geld - auch für die Landesbeamten.

Ob Förster, angestellte Lehrer, Wachpolizisten oder Uni-Mitarbeiter: Für insgesamt 45.000 Angestellte des Landes geht es von Freitag an in Wiesbaden um deutlich höhere Gehälter. In den Tarifverhandlungen mit dem Land Hessen fordern die beteiligten Gewerkschaften sechs Prozent mehr Geld.

Die Tabellenentgelte sollen um mindestens 200 Euro steigen, Auszubildende und Praktikanten sollen 100 Euro mehr im Monat bekommen, teilte die Gewerkschaft Verdi Hessen mit. Übertragen werden soll der Abschluss auch auf Beamte und Versorgungsempfänger.

Auftakt am Freitagvormittag mit Statements

Arbeitgebervertreter: Innenminister Beuth (CDU) Bild © picture-alliance/dpa

Am Verhandlungstisch in Wiesbaden sitzen neben Verdi die Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft (GEW), die Industriegewerkschaft Bauen Agrar Umwelt, die Gewerkschaft der Polizei, der dbb Beamtenbund und Tarifunion sowie als Arbeitgebervertreter der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU).

Zum Start der ersten Verhandlungsrunde am Freitagvormittag haben sie erste Aussagen angekündigt. Auch Beuth will sich dem Ministerium zufolge äußern. Hessen ist das einzige Bundesland, das nicht Teil der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) ist. Seit 2004 verhandelt es in Eigenregie.

Abschluss 2017: Plus 4,2 Prozent und Jobticket

Bei der Tarifeinigung im März 2017 sah der Abschluss Einkommensverbesserungen von insgesamt 4,2 Prozent vor. Ein weiteres Ergebnis: Die Einführung des Jobtickets für den öffentlichen Personennahverkehr zum 1. Januar 2018. Der bisherige Tarifvertrag hatte eine Laufzeit bis Dezember 2018. Er wurde mit vier Monaten Verzögerung auf die rund 115.000 Beamten des Landes übertragen .

Anders als in Hessen laufen die Verhandlungen von Verdi und dbb mit der TdL für den öffentlichen Dienst der Länder bereits, der Auftakt Anfang vergangener Woche in Potsdam verlief ergebnislos . Die Positionen von Gewerkschaften und Arbeitgebern liegen weit auseinander, es könnten Streiks folgen. Bis Anfang März soll weiterverhandelt werden.

Wie in Hessen fordern die Gewerkschaften für die Angestellten in den übrigen Bundesländern sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Betroffen sind rund 3,3 Millionen Menschen - denn verhandelt wird für eine Million Tarifbeschäftigte, übertragen werden soll das Ergebnis auf rund 2,3 Millionen Beamte und Ruheständler.

