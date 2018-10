Opel-Zentrale in Rüsselsheim

Opel-Zentrale in Rüsselsheim Bild © picture-alliance/dpa

Der Rüsselsheimer Autobauer Opel bleibt trotz laufender Ermittlungen wegen des Verdachts auf Diesel-Manipulationen gelassen. Neueigentümer PSA sieht den Vorgänger General Motors in der Pflicht.

Auf den Autohersteller Opel könnten im Zuge der Ermittlungen im Diesel-Skandal weitere Kosten zukommen. Doch die müsste möglicherweise die frühere Opel-Mutter General Motors tragen, wie aus einer Mitteilung des Rüsselsheimer Unternehmens hervorgeht. Die FAZ hatte zuvor berichtet.

Der im August 2017 vom französischen PSA-Konzern übernommene Autobauer sieht den Alteigentümer in der Haftung für etwaige Manipulationen an der Abgasreinigung. Die Verantwortlichkeit der Amerikaner für die unter ihrer Ägide entwickelten Fahrzeuge sei im Verkaufsvertrag vereinbart worden, heißt es in einer Stellungnahme von Opel.

LKA und Staatsanwaltschaft ermitteln

Seit Montag steht Opel im Visier der Behörden. Das hessische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Frankfurt hatten Geschäftsräume bei Opel in Rüsselsheim und Kaiserslautern durchsucht.

Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) hatte Anzeige erstattet. Es bestehe der "Anfangsverdacht des Betruges durch das Inverkehrbringen von Dieselfahrzeugen mit manipulierter Abgassoftware", erklärte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen.

Opel bestreitet jegliche Manipulationen

Konkret gehe es um vier Fahrzeugtypen der Abgasnorm Euro 6. Das KBA will einen Rückruf von rund 100.000 Fahrzeugen anordnen.

Opel bestreitet weiterhin, illegale Abschalteinrichtungen bei der Abgasreinigung älterer Dieselmotoren eingebaut zu haben. Das Unternehmen werde sich gegen solche Anschuldigungen zur Wehr setzen, sagte ein Sprecher.

Sendung: hr-iNFO, 17.10.2018, 13.00 Uhr