Mit sogenannten Cum-Ex-Deals betrogen Banker den Fiskus um Milliarden. In Wiesbaden muss sich jetzt die mutmaßliche Schlüsselfigur, ein Anwalt aus Schlüchtern, vor Gericht verantworten.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Worum es beim Cum-Ex-Prozess geht [Audioseite] Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Am Landgericht Wiesbaden beginnt am Donnerstagvormittag ein Prozess zur strafrechtlichen Aufarbeitung von "Cum-Ex"-Aktiendeals. Angeklagt sind der Steueranwalt Hanno Berger aus Schlüchtern (Main-Kinzig), der als Architekt dieser Form der Steuerhinterziehung gilt, sowie zwei ehemalige Mitarbeiter einer Bank.

In der 987 Seiten langen Anklageschrift wirft die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt Berger Steuerhinterziehung in 13 Fällen vor. Nach Aussage eines Sprechers der Staatsanwaltschaft geht es um Geschäfte aus den Jahren 2006 bis 2008. Banker, Berater und Aktienhändler schoben demnach Aktienpakete im Wert von 15,8 Milliarden Euro hin und her. Dabei ließen sie sich Steuern in Höhe von 113 Millionen Euro vom Staat erstatten, ohne sie zuvor abgeführt zu haben.

Erscheint Berger vor Gericht?

Berger könnte den Kontakt zwischen den fünf beteiligten Bankern und einem Investor vermittelt haben. Bergers Anwalt Kai Schaffelhuber bestreitet, dass man sich zu komplizierten Deals verabredet habe. Die einzelnen Käufe und Verkäufe hingen nicht zusammen, auch habe man nicht die Gewinne untereinander aufgeteilt, sagte er dem hr.

Dass Berger zum Prozessauftakt vor Gericht erscheinen wird, gilt als unwahrscheinlich. Seit acht Jahren hält er sich in der Schweiz auf, zum ersten angesetzten Gerichtstermin im vergangenen Oktober erschien er aus "gesundheitlichen Gründen" nicht. Der Prozess wurde wegen der Corona-Pandemie anschließend erneut vertagt.

Berger droht langjährige Haftstrafe

Gegen Berger liegt inzwischen ein Haftbefehl vor. Medienberichten zufolge droht ihm eine Haftstrafe von bis zu 15 Jahren. Schwere Steuerhinterziehung wird gewöhnlich mit zehn Jahren Haft geahndet. Das Oberlandesgericht Frankfurt wertet Cum-Ex-Aktiengeschäfte nicht nur als Steuerhinterziehung, sondern auch als gewerbsmäßigen Bandenbetrug.

Wegen der Reisebeschränkungen für Länder, in denen sich die Corona-Varianten besonders stark ausbreiten, wurde das Verfahren für zwei Angeklagte aus Irland und Gibraltar abgetrennt. Die Hauptverhandlung soll daher nur noch gegen drei Angeklagte stattfinden.

Zwei britische Aktienhändler erhielten Bewährungsstrafen

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hatte schon im Mai 2018 ihre Anklage öffentlich gemacht. Es war die bundesweit erste zu den Aktiengeschäften zu Lasten der Staatskasse.

Das Wiesbadener Gericht prüfte die Anklage aber so lange, dass in der Zwischenzeit ein ähnlicher Prozess am Landgericht Bonn entschieden wurde. Dort wurden zwei britische Aktienhändler zu Bewährungsstrafen verurteilt. Es war das erste Mal, dass Cum-Ex als Straftat gewertet wurde.

Was ist ein Cum-Ex-Geschäft?

Bei Cum-Ex-Geschäften nutzten Investoren eine Gesetzeslücke, um den Staat über Jahre um Milliarden zu prellen. Rund um den Dividendenstichtag wurden Aktien mit ("cum") und ohne ("ex") Ausschüttungsanspruch zwischen mehreren Beteiligten hin- und hergeschoben. Finanzämter erstatteten Kapitalertragsteuern, die gar nicht gezahlt worden sind. Dem Staat entstand ein Milliardenschaden. 2012 wurde das Steuerschlupfloch geschlossen.

Sendung: hr-iNFO, 25.03.2020, 7.20 Uhr