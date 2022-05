Zum bevorstehenden Muttertag (8. Mai) sind über den Frankfurter Flughafen mehr als 20 Millionen Schnittblumen nach Deutschland eingeflogen worden.

Darunter waren allein 18 Millionen Rosen, wie das Regierungspräsidium (RP) in Gießen am Donnerstag mitteilte. Die meisten der Blumen stammten aus Kenia, Ecuador und Sambia. Da die Pflanzen möglicherweise von Schädlingen befallen sind, die sich in Deutschland ungehindert ausbreiten können, wurde den Angaben zufolge jede der mehr als 120 Rosen-Sendungen kontrolliert. Beanstandet worden sei keine.