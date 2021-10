Der Naturschutzbund Nabu fordert aus Naturschutzgründen zum Verzicht auf Laubsauger und Laubbläser auf.

Die Geräte saugten auch unzählige für den Boden und die Vogelwelt wichtige Kleinlebewesen auf, so der Nabu-Landesvorsitzende am Montag in Wetzlar. Bei Geräten mit Häckselfunktion würden sie jedoch zerstückelt.