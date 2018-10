Das Kraftfahrtbundesamt hat wegen des Verdachts der Diesel-Manipulation bei Opel einen Rückruf von weltweit 96.000 Fahrzeugen angeordnet. Betroffen sind Fahrzeuge der Typen Insignia, Cascada und Zafira.

Weltweit rund 96.000 Fahrzeuge des Rüsselsheimer Autobauers Opel müssen zurück in die Werkstatt. Die entsprechende Mitteilung veröffentlichte das Kraftfahrtbundesamts (KBA) am Freitag auf seiner Website . Bereits am Montag hatte das Bundesverkehrsministerium den Rückruf angekündigt. Mitarbeiter des KBA hatten bereits 2016 bei einigen Opel-Modellen eine ihrer Meinung nach unzulässige Abschalteinrichtung bei der Abgasreinigung gefunden.

Diese Abschalteinrichtungen könnten zu "erhöhten NOX (Stickstoff)-Emissionen" führen, heißt es in der Erklärung. In Deutschland sind 32.000 Modelle betroffen, von denen aber 23.000 bereits freiwillig upgedatet wurden. Nur rund 9.000 Modelle müssen daher in Deutschland noch in die Werkstätten. Betroffen sind die Typen Insignia, Cascada und Zafira der Modelljahre 2013 bis 2016.

Vorwurf der Verschleppung

Opel hätte den Rückruf mit einer freiwilligen Servicemaßnahme verhindern können. Aber dies habe der Autobauer lange verschleppt, sagte ein Sprecher des Verkehrsministeriums am Montag. Nachdem Anfang 2018 eine weitere als unzulässig eingestufte Abschalteinrichtung gefunden wurde, habe das KBA eine amtliche Anhörung eingeleitet, um Opel zum Rückruf zu verpflichten. Bereits am Montag hatten Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft in dieser Sache die Geschäftsräume in Rüsselsheim (Groß-Gerau) und Kaiserslautern durchsucht.

Opel hatte bereits am Montag angekündigt, gegen den Rückruf rechtlich vorzugehen. Die Fahrzeuge entsprächen den geltenden Vorschriften. Der Konzern widersprach auch der Auffassung, das Verfahren zu verschleppen - man habe auf eine Freigabe durch das Kraftfahrtbundesamt gewartet.

Sendung: hr-iNFO, 19.10.2018, 14 Uhr