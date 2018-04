Rettet die Bienen: Landwirte müssen ab Jahresende auf drei Insektizide verzichten. Dem NABU Hessen geht das EU-Verbot nicht weit genug. Zuckerrübenbauern fühlen sich alleingelassen.

Weitere Informationen Eingeschränktes Verbot von Insektengiften Drei bienenschädliche Insektengifte, sogenannte Neonikotinoide, werden europaweit verboten. Vertreter der Mitgliedstaaten stimmten am Freitag mehrheitlich für ein Freilandverbot der Insektizide, wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte. Das Verbot der Substanzen Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam soll bis Jahresende in Kraft treten. Der Einsatz in Gewächshäusern bleibt erlaubt. Ende der weiteren Informationen

Der hessische Bauernverband fürchtet mit dem neuen EU-Verbot von bienenschädlichen Insektiziden "Neonikotinoide" um den Ertrag von Zuckerrüben. Die Landwirte stünden dem Verbot nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber, wie der Generalsekretär des Hessischen Bauernverbandes Peter Voss-Fels am Freitag gegenüber hessenschau.de betonte: "Wir sind auf Bienen und Bestäuber angewiesen und möchten unseren Beitrag zur Biodiversität leisten – deswegen müssen wir uns auf die Situation einstellen."

Jedoch sei unklar, was Bauern stattdessen zum Bekämpfen bestimmter Schädlinge benutzen können. Bisher seien die Neonikotinoide zum Beispiel gegen den Drahtwurm eingesetzt worden, der bei jungen Rüben die Wurzeln und kleinen Triebe anfresse. Mit dem Verbot sei die Zuckerrübe ab dem kommenden Jahr ungeschützt. "Wir haben kein alternatives Mittel", sagte Voss-Fels.

Im schlimmsten Fall sei mit Mindererträgen von bis zu 50 Prozent zu rechnen. Um ein neues Gegenmittel gegen den Drahtwurm zu finden, "brauchen wir die Forschung, aber auch die Politik, die die Forschung entsprechend fördert. Die Landwirtschaft alleine wäre damit völlig überfordert." Die nun verbotenen Mittel werden auch beim Raps-Anbau verwendet. Dort aber gebe es Alternativen, um die Pflanzen zu schützen.

NABU wünscht mehr

Der Naturschutzbund Hessen freute sich dagegen - über einen Teilerfolg. "Es ist schon einmal gut, dass wenigstens drei Neonikotinoide verboten worden sind", sagte Berthold Langenhorst, Sprecher des Naturschutzbundes (NABU) Hessen. "Aber das reicht nicht aus." Der NABU fordere ein komplettes Verbot von Neonikotinoiden. Diese würden in der hessischen Landwirtschaft intensiv eingesetzt. Langenhorst kritisierte zudem, dass der Einsatz in Gewächshäusern weiterhin erlaubt sei. "Auch aus den Gewächshäusern können die Gifte leicht ausdünsten und sich in die Umgebung verteilen."

Auch Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne) hatte am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden ein breites Verbot von Pflanzenschutzmitteln gefordert, die auf Neonikotinoiden basieren. Außerdem solle sich die Bundesregierung dafür stark machen, dieses Gift künftig auch aus den Gewächshäusern zu verbannen. Die Lage der 424 Wildbienen-Arten in Hessen sei dramatisch.

Schon geringe Dosis schadet

Neonikotinoide bedrohen Experten zufolge Wild- und Honigbienenbestände. Die Insektizide könnten schon bei einer niedrigen Dosis lähmen, töten oder das Lernvermögen und die Orientierungsfähigkeit beeinträchtigen. Die tödliche Dosis liege für viele der Wirkstoffe bei etwa vier Milliardstel Gramm pro Biene.

Schweizer Forscher zeigten 2016, dass bestimmte Sorten dieser synthetisch hergestellten Wirkstoffe die Fruchtbarkeit männlicher Honigbienen verringern und deren Lebensspanne senken. Eine andere Studie befand, dass Bienen die mit den Stoffen behandelten Pflanzen nicht etwa meiden, sondern sogar bevorzugt ansteuern.