Nach der am Mittwoch bekanntgewordenen Einigung über das Ende des Streiks osteuropäischer Lastwagenfahrer bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) hat der Arbeitgeber von "Zwang" gesprochen.

Er habe die Vereinbarung nach Drohungen gegen sein Eigentum unterschrieben, hieß es in einer am Donnerstag verbreiteten Erklärung des Speditionsinhabers. Ihm sei gedroht worden, "dass meine Lastwagen verbrannt werden." Am 25. April sei einer seiner Wagen in der Nähe von Fulda in Brand gesteckt worden. Die Polizei schließt dagegen einen technischen Defekt nicht aus.