Mann mit Axt in Psychiatrie

Festnahme Mann mit Axt in Psychiatrie

Der Mann, der am Montag mehrere Fußgänger in Gedern (Wetterau) mit einer Axt bedroht haben soll, ist nach seiner Festnahme in ein psychiatrisches Krankenhaus gekommen.

Nach Angaben vom Dienstag stellte die Polizei die Axt sicher. Die Hintergründe waren weiter unklar.