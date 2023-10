Nach Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel reduziert die Lufthansa am Samstag ihre Flüge in das Land.

Das Flugunternehmen teilte am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit: "Vor dem Hintergrund der aktuellen Sicherheitslage in Tel Aviv reduziert die Lufthansa Group Airlines am heutigen Samstag das Flugprogramm von/nach Tel Aviv aus operativen Gründen."

Die Lufthansa teilte weiter mit: "Am heutigen Samstag wird noch ein Flug von Tel Aviv nach Frankfurt stattfinden. Alle weiteren Lufthansa Flüge von und nach Tel Aviv wurden für den heutigen Samstag vorerst gestrichen." Auf der Homepage des Frankfurter Flughafens wurden die zwei geplante Abflüge der Lufthansa nach Tel Aviv am Samstag als annulliert angezeigt.