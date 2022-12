Fernverkehr am Hauptbahnhof in Frankfurt nicht mehr gestört

Am Donnerstagvormittag kam es am Frankfurter Hauptbahnhof zu vereinzelten Beeinträchtigungen im Fernverkehr. Züge mussten umgeleitet werden. Die Störung wurde schneller aufgehoben als zunächst vermeldet.

Als Grund für die Beeinträchtigungen führte die Deutsche Bahn in ihren Störungsmeldungen "Reparaturarbeiten" an. Dort war am Donnerstagvormittag auch zunächst davon die Rede, dass die Einschränkungen bis in die Abendstunden andauern und "alle" ICEs, ICs und ECs betreffen würden. Die Fernzüge sollten stattdessen ersatzweise am Bahnhof Frankfurt-Süd halten – mit längeren Reisezeiten sei zu rechnen.

Doch schon mittags gab die Bahn Entwarnung. Via Twitter verkündete die Bahn, dass die Reparaturen beendet seien. Der Fernverkehr sei damit nicht mehr gestört.