Nach Sicherheitshinweis Boarding für LH-Flug in Minsk zwischenzeitlich unterbrochen

Wegen eines Warnhinweises für den Lufthansaflug LH 1487 von Minsk nach Frankfurt ist das Boarding für die Maschine in Belarus vorübergehend unterbrochen worden.

Dies bestätigte ein Lufthansa-Sprecher am Pfingstmontag auf Anfrage dem hr. Alle Passagiere sowie das Flugzeug wurden demnach einem erneuten Sicherheitscheck unterzogen. Betroffen waren 51 Passagiere und fünf Crewmitglieder. Die Maschine konnte dann mit Verspätung und mit allen Passagieren an Bord starten, so der Sprecher.

Belarus hatte am Sonntag einen Ryanair-Flug zur Landung gezwungen und einen an Bord befindlichen Oppositionellen festgenommen. Die EU erwägt deshalb Sanktionen.

Wie der LH-Sprecher dem hr weiter sagte, benutzt die Lufthansa derzeit den Luftraum über Belarus regulär. Die Situation werde weiter beobachtet, Sicherheit habe oberste Priorität.