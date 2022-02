Opel sucht neue Mitarbeiter für Werk in Rüsselsheim

Opel stellt Hunderte Leiharbeiter in Rüsselsheim ein

Opel machte zuletzt vor allem mit Stellenstreichungen Schlagzeilen. Nun kommt die Wende: Der Autobauer sucht Hunderte Beschäftigte für sein Werk in Rüsselsheim. Corona spielt dabei wohl eine zentrale Rolle.

Beim Autobauer Opel ist nach kräftigen Stellenstreichungen die Personaldecke dünn geworden. Am Stammsitz Rüsselsheim sucht die Stellantis-Tochter aktuell mehrere Hundert Leiharbeiter, wie ein Unternehmenssprecher am Donnerstag bestätigte.

Auf der Internetseite eines Personalvermittlers sucht man "ab sofort Unterstützung". Gesucht wird laut Anzeigen in der Montage, in der Lagerlogistik, in der Fertigung und Endmontage, beim Fahren von Gabelstablern oder als Produktionshelfer. Es gebe eine "sehr gute Bezahlung" von mindestens 20 Euro pro Stunde und teilweise einen "unbefristeten Arbeitsvertrag". Zuvor hatte die Wirtschaftswoche berichtet.

Gründe: Corona und Produktion von Astra

Die neuen Mitarbeitenden brauche man, um den Produktionshochlauf des neuen Kompaktmodells Astra zu stützen. Neben der Sicherstellung der Produktion des Astras sollen durch die Neueinstellungen "aktuelle Ausfälle der Stammbelegschaft durch die Omikron-Welle kompensiert werden", sagte ein Sprecher dem hr.

Wie viele unbefristete Arbeitsverträge vergeben werden und wie lange die Mitarbeitenden bei Opel arbeiten sollen, war zunächst unklar.

Vorruhestand, Altersteilzeit und Abfindungen

Seit der Übernahme durch den französischen PSA-Konzern im Sommer 2017 hat Opel Tausende Beschäftigte mit Abfindungen, Altersteilzeit und Vorruhestand dazu gebracht, das Unternehmen zu verlassen. Teile des Entwicklungszentrums wurden ausgelagert. Allein seit Anfang 2020 mussten so 2.100 Menschen gehen.

Am Stammsitz Rüsselsheim wird neben dem volumenstarken Astra auch der DS 4 und der Mittelklassewagen Opel Insignia gebaut. Geplant ist dafür ein Zweischichtbetrieb. PSA fusionierte vor einem Jahr mit Fiat-Chrysler zu Stellantis.